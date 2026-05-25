Una donna è deceduta in un incidente avvenuto a Marcaria, in provincia di Mantova. L’incidente si è verificato lunedì 25 maggio 2026, coinvolgendo un veicolo che si è scontrato in modo grave. La vittima, identificata come Laura Varliero, aveva 45 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

La cronaca locale di Mantova si tinge di nero in questo lunedì 25 maggio 2026, riportando una notizia che scuote profondamente la comunità di Marcaria. Una giovanissima vita è stata spezzata in un soffio a causa di una fatalità stradale imprevedibile quanto devastante. Laura Varliero, una ragazza di soli 19 anni, ha perso la vita in un violento scontro frontale che non le ha lasciato alcuno scampo. L’incidente si è consumato nelle prime ore della giornata, trasformando un lunedì qualunque in un momento di profondo cordoglio per l’intera provincia. La dinamica, pur essendo ancora al vaglio delle autorità competenti, sembra delineare un quadro di tragica ineluttabilità legato a un guasto meccanico improvviso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - È morta Laura Varliero. Terribile incidente

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