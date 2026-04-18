Una nota attrice è deceduta dopo un incidente in mare che si è verificato durante una nuotata. Secondo quanto riferito, la donna ha accusato un malore improvviso e si è immersa sott’acqua. Sono stati chiamati i soccorsi e sono stati eseguiti interventi di emergenza, ma purtroppo non sono riusciti a salvarla. La notizia ha suscitato dolore nel mondo del cinema.

Un improvviso malore durante una nuotata, la scomparsa sott’acqua e un intervento immediato che non è riuscito a evitare l’esito più grave. La notizia ha colpito il mondo del cinema e della televisione francese: è morta a 57 anni, l’attrice figura molto nota al pubblico europeo tra anni Novanta e Duemila. Il decesso è avvenuto dopo una settimana di coma, conseguenza di un incidente in piscina avvenuto a Parigi. La comunicazione ufficiale è arrivata dalle figlie, Cylia e Shana Chasman, che hanno annunciato la perdita in una nota diffusa all’agenzia AFP, sottolineando il dolore privato della famiglia. L’episodio si è verificato in un impianto sportivo del nono arrondissement di Parigi, in un orario di grande affluenza.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Cinema in lutto, morta la star dopo il terribile incidente

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