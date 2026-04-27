Svetlana Petrova è morta a 67 anni in un terribile incidente stradale

Sabato 25 aprile, lungo l’ex statale Romana a Moglia, in provincia di Mantova, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la morte di una donna di 67 anni. La vittima è Svetlana Petrova, che si trovava a bordo di un veicolo coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

È Svetlana Petrova la vittima del terribile incidente avvenuto sabato 25 aprile a Moglia, in provincia di Mantova, lungo l'ex statale Romana. La donna aveva 67 anni, era di origini russe e viveva a Madone. È deceduta mentre stava viaggiando come passeggera su una Ford Fiesta condotta da una.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Notizie correlate

“Arrestato il marito”. Lucia morta in un terribile incidente stradale, la svoltaUn arresto che cambia radicalmente il volto di una vicenda rimasta per mesi sospesa tra dolore e interrogativi.

Terribile incidente: Massimo Forconi sbanda con l’auto, muore a 67 anni finendo contro un muroGambassi Terme (Firenze), 13 aprile 2026 – Ha perso il controllo dell’auto che ha finito la propria corsa su un muro di cemento armato.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Incidente mortale a Moglia, indagini in corso per ricostruire la dinamica: ecco chi è la vittima; Moglia, incidente tra auto e pulmino: morta una donna e tre feriti; Madone, Svetlana si scontra contro un furgone di operai polacchi e perde la vita in un incidente nel Mantovano; Incidente nel Mantovano: muore una donna di Madone.

Madone, Svetlana si scontra contro un furgone di operai polacchi e perde la vita in un incidente nel MantovanoLa donna era a bordo di una Ford Fiesta insieme a un'altra donna e l'impatto non le ha lasciato scampo: inutili i tentativi di rianimazione. Petrova aveva 67 anni ... bergamo.corriere.it