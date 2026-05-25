È la stagione dei tuffi nel lago | quattro spiagge non sono balneabili

Notizia in breve

Durante questa settimana, Ats Brianza ha effettuato controlli sulle acque di un lago nel Lecchese, riscontrando che quattro spiagge non sono balneabili. Questi controlli sono stati eseguiti mentre il caldo anomalo ha portato molte persone a frequentare le spiagge della zona. I risultati hanno evidenziato che alcune aree non sono sicure per la balneazione, portando alla chiusura temporanea di alcune spiagge.