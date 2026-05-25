È la stagione dei tuffi nel lago | quattro spiagge non sono balneabili
Durante questa settimana, Ats Brianza ha effettuato controlli sulle acque di un lago nel Lecchese, riscontrando che quattro spiagge non sono balneabili. Questi controlli sono stati eseguiti mentre il caldo anomalo ha portato molte persone a frequentare le spiagge della zona. I risultati hanno evidenziato che alcune aree non sono sicure per la balneazione, portando alla chiusura temporanea di alcune spiagge.
Nuovi controlli sulle acque del lago nel Lecchese da parte di Ats Brianza, proprio nella settimana in cui il gran caldo (anomalo) sta portando migliaia di persone sulle spiagge del territorio. Rispetto alle analisi di otto giorni fa, torna balneabile Ona ad Annone Brianza, mentre restano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie e thread social correlati
Ischia: mare da record, tutte le spiagge sono balneabili e “eccellenti” per la stagione 2026Per la stagione 2026, tutte le spiagge di Ischia sono risultate balneabili e di qualità eccellente, secondo i dati di Arpac.
Regione Campania, tutte balneabili le acque delle spiagge di IschiaLa Regione Campania ha ufficialmente confermato che tutte le spiagge di Ischia sono balneabili, secondo la classificazione regionale 2026 approvata...
Temi più discussi: San Benedetto, bagni in sicurezza dalle ore 10 alle 18: la stagione dei tuffi inizia il 30 maggio; GRUPPI DI TUFFI; Primi tuffi, la stagione parte alla grande - Foto 1 di 6 - La Voce di Rovigo; Tuffi grandi altezze, Cosetti e Barnaba ottavi in Florida.
CI SIAMOOOOOOOOOOO L’attesa è finita Sabato 23 maggio apriamo ufficialmente la stagione di Rosa dei Venti – My Sport Beach Club! Tornano le giornate di sole, i tuffi, il relax a bordo piscina, gli amici, la voglia di estate vera… e il vostro angolo p facebook
La stagione dei tuffi inizia con quattro spiagge del Verbano non balneabili dlvr.it/TSZpQH x.com
Red Bull Cliff Diving 2026: da Bali a Polignano, stagione al via tra ritorni e confermeBALI - La Red Bull Cliff Diving World Series 2026 è ufficialmente iniziata a Nusa Penida, Bali, aprendo la 17ª stagione del circuito mondiale dei tuffi dalle grandi altezze. Un avvio spettacolare che ... giornaledipuglia.com
Sviluppatori Android che usano Claude Code / Cursor: dove l'IA è ancora carente nel vostro flusso di lavoro? reddit
San Benedetto, bagni in sicurezza dalle ore 10 alle 18: la stagione dei tuffi inizia il 30 maggioSAN BENEDETTO - Conto alla rovescia per l’inizio della stagione balneare: la Regione Marche ha fissato al 30 maggio il promo giorno nel quale ... msn.com