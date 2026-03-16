Ischia | mare da record tutte le spiagge sono balneabili e eccellenti per la stagione 2026

Per la stagione 2026, tutte le spiagge di Ischia sono risultate balneabili e di qualità eccellente, secondo i dati di Arpac. L’agenzia regionale ha confermato la piena balneabilità delle acque dell’isola, includendo anche l’area di Sant’Angelo, dove sono state riscontrate novità nei controlli. La notizia riguarda l’intera isola e le sue spiagge, valutate idonee per la balneazione.

Ischia: acque eccellenti in tutta l'isola per il 2026. Arpac conferma la balneabilità totale: ecco i dati regionali e le novità per Sant'Angelo. Ischia si prepara a un'estate sotto il segno della massima qualità ambientale: l'intero litorale dell'isola ha ottenuto il via libera definitivo per la balneazione. La notizia arriva direttamente dalla nuova classificazione ufficiale della Regione Campania, che ha ratificato il piano annuale dedicato alla protezione e al monitoraggio delle acque marine. Il verdetto per la "Terra del Sole" è quasi unanime: la quasi totalità delle zone costiere monitorate ha raggiunto il punteggio massimo, garantendo a turisti e residenti standard di sicurezza e pulizia ai vertici nazionali. 🔗 Leggi su 2anews.it

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