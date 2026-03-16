Regione Campania tutte balneabili le acque delle spiagge di Ischia

La Regione Campania ha ufficialmente confermato che tutte le spiagge di Ischia sono balneabili, secondo la classificazione regionale 2026 approvata nell’ambito del piano sulla qualità delle acque marine destinate alla balneazione. La decisione si basa sui controlli effettuati e sui risultati delle analisi delle acque, che attestano la conformità alle norme di sicurezza e igiene stabilite dalla normativa vigente.

Tempo di lettura: 2 minuti Risultano tutte balneabili le acque delle spiagge dell’isola di Ischia come risulta dalla classificazione regionale 2026 approvata dalla Regione Campania nell’ambito del piano annuale sulla qualità delle acque marine destinato alla balneazione. Dalla valutazione effettuata da Arpac sulla base dei dati raccolti nelle ultime quattro stagioni balneari emerge infatti che tutti i tratti costieri esaminati dell’isola hanno ottenuto la classe di qualità “eccellente”, il livello più alto previsto dalla normativa nazionale. Unica eccezione per Sant’Angelo, spiaggia soggetta a ‘nuova classificazione’ in relazione ai lavori effettuati nei mesi scorsi alla condotta fognaria che porta al largo i reflui del borgo che sorge nel lato meridionale dell’isola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regione Campania, tutte balneabili le acque delle spiagge di Ischia Articoli correlati Nuove linee guida per la manutenzione delle spiagge: la Regione punta a semplificare le procedureSono già sul tavolo le proposte di modifica alle linee guida regionali per la manutenzione stagionale delle spiagge. Lotta alle spiagge libere in Campania, il report delle bellezze da liberareC’è grande fermento intorno alle lotte dei cittadini, sempre più appoggiati dai politici locali, per la liberalizzazione delle spiagge, per la... Una selezione di notizie su Regione Campania Discussioni sull' argomento Stagione balneare 2026: ecco il mare promosso dall'Arpac, la mappa nel salernitano; Napoli, mare sempre più pulito: Da Nisida a via Sauro: la qualità è eccellente; Mare in Campania, ecco la mappa delle acque balneabili 2026: Cilento al top; Mare cristallino a Napoli: scopri due spiagge con acque straordinarie!. Per la Regione Campania tutte balneabili le acque delle spiagge di IschiaRisultano tutte balneabili le acque delle spiagge dell'isola di Ischia come risulta dalla classificazione regionale 2026 approvata dalla Regione Campania nell'ambito del piano annuale sulla qualità de ... ansa.it Nel bilancio 2026 della Regione Campania spuntano emendamenti per eventi locali, turismo e micro-progetti: dai tuffi a Furore ai fondi per castagne, vino e bande musicali: https://fanpa.ge/ca2oX - facebook.com facebook Regione Campania: assunzioni per ausiliari con licenza media presso Archivio Notarile di Benevento Info e requisiti nel primo commento x.com