È il nome giusto | Camavinga all’Inter si fa così

Camavinga potrebbe trasferirsi all’Inter, secondo quanto riportato. La trattativa riguarda il ruolo di centrocampista, un settore che rimane tra i più complessi da rinforzare. L’interesse per il giocatore si unisce alla necessità di migliorare la linea mediana della squadra, considerata ancora debole rispetto ad altri reparti. La trattativa è in corso, ma non sono state fornite date ufficiali o dettagli ulteriori.

di Bruno De Santis Il centrocampo dell’ Inter continua a essere uno dei reparti meno appariscenti quando si parla di mercato, ma probabilmente anche uno dei più delicati. Perché davanti le gerarchie sembrano abbastanza chiare e in difesa i discorsi sulle possibili uscite stanno già prendendo spazio, mentre in mezzo al campo qualche riflessione sta iniziando a muoversi sottotraccia. Calhanoglu resta un punto di riferimento. Barella pure, mentre Sucic rappresenta presente e futuro. Però intorno è tutto ancora da decidere: Frattesi vuole andare dove può trovare più spazio, Mkhitaryan può lasciare ed allora qualcosa dovrà arrivare. Dentro questo ragionamento è arrivata una riflessione di Emiliano Viviano che ha fatto discutere parecchio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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