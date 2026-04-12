Il vicepresidente della FIGC ha annunciato di non voler partecipare alla corsa alla presidenza e ha chiarito che il nome scelto per guidare la federazione è quello di un altro esponente, già in carica da tempo. La decisione arriva dopo aver respinto un invito di alcuni club di Serie A a candidarsi, confermando la sua preferenza per un altro candidato. La vicenda si inserisce nel contesto delle recenti complicazioni legate alla scelta della nuova guida federale.

di Francesco Spagnolo Presidente FIGC, Galliani ha deciso di non proseguire con la candidatura ribadendo che il nome giusto è quello di Malagò. Le ultime. Come riportato dal Corriere della Sera, Galliani ha scelto di proseguire nella corsa a presidente della FIGC, chiarendo la sua posizione e indicando in Giovanni Malagò il profilo ideale per guidare il calcio italiano in questa fase delicata. LA SCELTA DI GALLIANI – «Ci ho pensato a lungo, e sono onorato e riconoscente a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di A per la presidenza federale ma non accetterò l’invito. Passo indietro? Non lo è, perché non ho mai fatto un passo in avanti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Presidente FIGC, Galliani fa un passo indietro: «Non accetterò l’invito di alcuni club di A. Il nome giusto è solo uno»

Galliani si tira indietro dalla presidenza FIGC: «Non accetterò l’invito». Poi avanza il nome: «Il migliore possibile è Malagò!»Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.

Dimissioni Gravina, Lotito passa all’azione: spunta la raccolta firme per spingere il presidente FIGC al passo indietroMercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo Calciomercato Atalanta, clamoroso...