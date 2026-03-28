DDL 1572 sui cani pericolosi in Senato | nasce la pagina I cani ignoranti contro i pregiudizi Spingiamo le persone a informarsi prima di adottare

In Senato, la discussione sul disegno di legge 1572 dedicato ai cani considerati pericolosi ha portato alla creazione della pagina

In X Commissione in Senato è arrivata la Proposta di legge n. 4 della Regione Lombardia con una lista di 26 tipologie di cani "potenzialmente pericolose" e per l'istituzione di un patentino che però sarebbe solo a carico di chi non compra da allevatori dell'Enci. Questo è solo uno dei "difetti" dell'attuale DDL 1572 che solleva dubbi e perplessità da parte di diverse anime della cinofilia. Da questo nasce una pagina su Facebook in cui si raccolgono storie virtuose di relazioni consapevoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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