A partire dal 12 maggio, i genitori dei bambini residenti a Figline e Incisa Valdarno potranno presentare le domande per ottenere i voucher destinati ai centri estivi. Sono disponibili nove voucher in totale, suddivisi tra le fasce di età 3-6 anni e altre categorie. La procedura riguarda i nuclei familiari interessati, che dovranno seguire le indicazioni fornite dagli uffici comunali per completare la richiesta.

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 8 maggio 2026 – Sono nove (due per la fascia 3-6 anni e sette per la fascia 6-14 anni) i centri estivi organizzati a Figline e Incisa Valdarno per l’estate 2026, gestiti come ogni anno da alcune realtà del territorio accreditate (per il 2026: Gruppo sport e cultura, Rugby Valdarno, Uisp Comitato territoriale di Firenze, Lego, OratoriAmo, Atletica Futura, Conkarma e Pafom, selezionati tramite Avviso pubblico) e alle quali è già possibile rivolgersi per le iscrizioni. Due le novità di quest’anno, riferite alla fascia 3-6 anni: i genitori potranno scegliere tra due proposte (anziché una), gestite da....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centri estivi a Figline e Incisa Valdarno: dal 12 maggio via alla richiesta di voucher

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