Oggi a Figline Valdarno si sono svolti incontri tra i candidati sindaco e il mondo del terziario, organizzati da Confcommercio. Gli appuntamenti si sono svolti presso l’hotel Toscana, in vista delle elezioni amministrative. Sono stati presenti i candidati che hanno presentato le proprie proposte e risposto alle domande dei rappresentanti del settore commerciale locale. L’evento ha coinvolto diverse figure del mondo economico e dei servizi della zona.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Si sono svolti oggi – all’hotel Toscana di Figline Valdarno - gli appuntamenti promossi da Confcommercio con i candidati a sindaco del Comune di Figline e Incisa Valdarno in vista delle prossime elezioni amministrative. A rappresentare il mondo del terziario una delegazione di imprenditori guidata dal consigliere Lorenzo Pampaloni e dalla responsabile della delegazione Valdarno Nord Laura Cantini, che ha incontrato i candidati con colloqui individuali. Ad aprire il ciclo di incontri è stato l’onorevole David Ermini (David Ermini sindaco, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra). A seguire, l’avvocato Enrico Boncompagni (Lista Civica – Riformisti, Liberali) ed Enrico Venturi (Forza Italia, Udc e Noi Moderati).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Figline e Incisa Valdarno, confronto tra i candidati sindaco e il mondo del terziario

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