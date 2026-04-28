Palermo corsa contro il tempo in Piazza San Francesco | serve la potatura

A Palermo, in Piazza San Francesco, si è avviata una corsa contro il tempo per intervenire sulla potatura degli alberi, richiesta dall'UDC e prevista entro il 10 maggio. L'intervento è necessario per assicurare la sicurezza e mantenere il decoro della piazza in vista della processione di San Francesco. La situazione ha portato a un'attenzione urgente sull'area, con lavori che devono essere completati in breve tempo.

? Cosa sapere L'UDC chiede la potatura degli alberi in Piazza San Francesco entro il 10 maggio.. L'intervento serve a garantire sicurezza e decoro per la processione di San Francesco.. L’urgenza di intervenire sulla vegetazione in Piazza San Francesco di Paola a Palermo scatta con la segnalazione dell’UDC, che chiede la potatura degli alberi entro il 10 maggio per permettere lo svolgimento della festa religiosa. Il cuore pulsante del centro storico si prepara a un momento di profonda devozione popolare, ma la gestione dello spazio pubblico intorno alla Chiesa di San Francesco richiede un intervento tecnico immediato. Salvino Caputo, in qualità di Vice Coordinatore Regionale dell’UDC, ha sollevato il problema insieme al Responsabile cittadino del medesimo partito, Massimiliano Crapa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, corsa contro il tempo in Piazza San Francesco: serve la potatura Notizie correlate Leggi anche: Cuore "bruciato" al Monaldi, è corsa contro il tempo. La mamma del bambino: «Serve un altro trapianto, tra pochi giorni sarà tardi» Festa di San Giorgio tra ritardi e disguidi, il Comune “ammette” l’errore: ora è corsa contro il tempoCon un post secco e senza giri di parole, questa mattina il parroco della chiesa di San Giorgio al Corso, don Nuccio Cannizzaro, ha reso pubblica la... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Antica Focacceria apre in via Maqueda e rilancia su Palermo; Antica Focacceria S. Francesco raddoppia a Palermo: tra le novità la gelateria artigianale; Viabilità modificata per La mezza e La dieci di Torino: percorso, strade chiuse e mezzi Gtt deviati; A Pisa è tempo di Strapazzata: i provvedimenti al traffico. Stasera, dalle 17.15 in poi in Piazza San Francesco, presenteremo la lista di FORZA ITALIA che vede la presenza anche di AVANTI AREZZO e UDC. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook