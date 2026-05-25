È corsa a tre Poche richieste di nuove tessere

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri mattina, Nicola Mozzoni, Giorgio Fede e Maria Elisa D’Andrea hanno votato nei loro seggi di appartenenza. La richiesta di nuove tessere è stata limitata, con poche richieste registrate. Nessun altro candidato o rappresentante è stato segnalato in questa fase. La giornata si è svolta senza incidenti o particolari intoppi. I votanti sono arrivati in modo regolare e hanno completato le operazioni di voto senza difficoltà.

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Nicola Mozzoni, Giorgio Fede e Maria Elisa D’Andrea hanno votato ieri mattina, nei rispettivi seggi di appartenenza. I tre candidati alla carica di sindaco di San Benedetto del Tronto si sono presentati alle urne a circa un’ora di distanza l’uno dall’altro. Il primo a votare è stato Mozzoni, arrivato alle 9 alla scuola Sacconi. Un’ora dopo, alle 10, è stata la volta di Fede, che ha espresso il proprio voto alla Piacentini. Alle 11 ha votato la D’Andrea, alla scuola Miscia. E oggi sarà il giorno della verità. I seggi sono aperti dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura delle urne inizierà lo spoglio delle schede, con l’obiettivo di definire il risultato della corsa per il nuovo primo cittadino e per il rinnovo del Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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