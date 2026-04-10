Voto riorganizzate le sezioni | nuove tessere da ritirare

L’ufficio elettorale comunale ha annunciato che sono state riorganizzate le sezioni di voto e distribuite nuove tessere elettorali. La modifica mira a facilitare le operazioni di voto e rendere più semplice la presenza degli elettori alle urne. Le nuove tessere possono essere ritirate presso gli uffici amministrativi del municipio. Non sono stati segnalati altri cambiamenti riguardanti le modalità di voto o le date delle consultazioni.

L’ufficio elettorale comunale comunica che è stata effettuata una redistribuzione del corpo elettorale per rendere più agevoli le operazioni di voto. Alcune sezioni sono state trasferite e ne sono state istituite di nuove.La sezione 14 è stata spostata dalla scuola primaria “Lauricella” di viale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Bus dell'Ast gratuiti per gli anziani, come ritirare le tessereIl dipartimento Servizi alla Persona del Comune rende noto che da lunedì 19 gennaio possono essere ritirate le tessere per anziani del servizio... Nuovi cassonetti intelligenti a Marina di Pisa: le istruzioni per ritirare le tesserePisa, 16 febbraio 2026 – Si amplia la rete cittadina servita dal sistema di raccolta con cassonetti stradali informatizzati, estendendosi anche alla...