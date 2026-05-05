Tessere carburanti in tre mesi richieste pari a un anno | boom del nuovo sistema

In soli tre mesi sono state presentate più di 30.000 richieste per il nuovo sistema di sconto sui carburanti, un numero che supera quello totale gestito dalle Camere di commercio in un anno. La rapida diffusione del sistema ha portato a una richiesta molto superiore rispetto alle previsioni iniziali. La crescita è stata costante nel periodo considerato, con un incremento significativo delle pratiche presentate.

Oltre 30mila richieste per il nuovo sistema di sconto carburanti, un dato superiore a quello gestito in un anno dalle Camere di commercio. Con il passaggio della gestione alla Regione, infatti, in tre mesi ci sono state più richieste che in un anno intero, oltre 30mila a fronte di una media annua.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Boom passaporti a Roma, oltre 8mila richieste negli uffici di Poste Italiane in 18 mesi: ecco dove fare domanda Vittime di usura, boom di richieste: in un anno più 20%Prestiti per lo più di piccola entità, tra due e cinquemila euro, che crescono però al ritmo del 10% al mese, se non si rientra entro breve dal... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Carburanti, in 3 mesi rilasciate 30mila tessere: ora si punta allo sconto h24; Sconto-carburante, in tre mesi rilasciate 30 mila tessere; Taglio delle accise e sconto alla pompa: i conti dei carburanti, tra crisi e incentivi; In tre mesi 30 mila domande per lo sconto sui carburanti: in Fvg è corsa al Qr Code. Tessere carburanti, in tre mesi richieste pari a un anno: boom del nuovo sistemaIn 90 giorni più richieste che in tutto il 2025, quando il tutto era gestito delle Camere di commercio. Risparmi medi pari a 104 euro ... triesteprima.it Carburanti:Scoccimarro, in 3 mesi rilasciate 30mila tessere per scontoCon il passaggio della gestione dalle Camere di commercio alla Regione, in 90 giorni piÃ¹ richieste che in un anno intero. Risparmi medi pari a 104 euro Pordenone, 4 mag - In tre mesi ... ilgazzettino.it Carburanti Fvg: in 3 mesi oltre 30mila tessere rilasciate per lo sconto. @F_Scoccimarro “Richieste superiori a un anno intero delle Cciaa. Risparmio medio 104 euro a cittadino". tinyurl.com/57j62bu5 x.com Nel primo trimestre di gestione regionale, il nuovo sistema di sconto carburanti del Friuli Venezia Giulia ha registrato un afflusso di richieste superiore a qualsiasi previsione Leggi https://www.il-meridiano.it/notizie/22604-carburanti-scoccimarro-in-3-mesi-rila - facebook.com facebook