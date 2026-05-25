Il Milan ha deciso di cambiare allenatore dopo la mancata qualificazione in Champions League, con Max Allegri che lascerà il club. Nel frattempo, Antonio Conte, ex tecnico di Napoli e Juventus, è stato indicato come possibile sostituto. Dopo due stagioni alla guida del Napoli, Conte ha lasciato il suo incarico, mentre Allegri sta per lasciare il Milan, a meno di sorprese dell'ultima ora.

Antonio Conte ha lasciato il Napoli dopo due stagioni, mentre Max Allegri non è riuscito a centrare la qualificazione in Champions League con il Milan, dunque andrà via salvo clamorose sorprese. Il destino dell’ex tecnico azzurro e dei rossoneri potrebbe però incrociarsi quest’estate. Conte seguito dal Milan. La rifondazione del Milan partirà da Conte? Parrebbe di sì, almeno stando a quel che scrive Cronache di Spogliatoio. Che scrive sui social: Antonio Conte è la prima idea del Milan per la prossima stagione. In società sarà rivoluzione e Gerry Cardinale sta pensando a un allenatore in grado di accentrare su di sé le responsabilità. Resta il tema della convivenza con Zlatan Ibrahimovi?, che già in passato ha preferito profili diversi e avrebbe altre idee: per poter portare avanti l’idea servirà chiarezza su questo punto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È Conte la prima idea del Milan (Cronache)

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CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

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