Milan l’idea Goretzka resiste | pronta la prima offerta

Sul mercato estivo, il club meneghino ha avanzato una prima proposta per il centrocampista tedesco, che continua a essere tra i possibili rinforzi. La società ha mantenuto vivo l’interesse per Goretzka, considerandolo un elemento utile per rafforzare la rosa e affrontare sia il campionato che la Champions League. La trattativa è in corso, senza ulteriori dettagli al momento disponibili.

Sul fronte mercato estivo ci sono novità riguardanti un nome che fa gola al Milan. Leon Goretzka rimane un obiettivo serio, se si vuole puntare sin da inizio anno al campionato e giocarsi la Champions. Allegri stravede per il centrocampista tedesco e in via Aldo Rossi avrebbero deciso una prima offerta. Per Allegri bisogna ripartire dalla mediana. A fine aprile, oltre ai verdetti stagionali, se ne inserisce un altro. Se l’anno prossimo il Milan vuole competere come si deve, è giusto che si costruisca una rosa affidabile e soprattutto con una certa esperienza. Oltre a Modric e Rabiot, potrebbe essere data da Goretzka. Il centrocampo è il perno su cui Allegri vuole ristrutturare la squadra della nuova stagione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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