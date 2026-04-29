Idea Kovacic per il centrocampo del Milan l’ex Inter un’idea per i rossoneri

Il nome di Mateo Kovacic è stato associato al Milan in vista della prossima sessione di mercato. La sua possibile presenza nel centrocampo dei rossoneri è stata riportata da fonti vicine alla società, che stanno valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa. Al momento, non ci sono annunci ufficiali, ma il nome dell’ex giocatore dell’Inter viene considerato tra quelli accostati alla squadra per la prossima stagione.

Mateo Kovacic è un nome che è comparso in casa Milan per quello che riguarda il mercato della prossima stagione. Il centrocampista croato, grande amico di Luka Modric, con un passato nell’Inter, potrebbe diventare una nuova idea per il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri. Il Milan pensa a Kovacic per il mercato (Ansa Foto) – calciomercato.it Il sogno di mercato del Milan è rappresentato da Leon Goretzka con il centrocampista tedesco che piace da tempo ed è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Il classe 1995 viene considerato dal tecnico livornese l’uomo giusto per il salto di qualità, ma la concorrenza non manca e potrebbe complicarsi la strada per portarlo in Serie A.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Idea Kovacic per il centrocampo del Milan, l’ex Inter un’idea per i rossoneri Notizie correlate Inter, idea “romantica” a centrocampo: ritorno possibile in estateL’Inter guarda già al calciomercato della prossima stagione con i nerazzurri che hanno bene in mente quelli che potrebbero essere i ruoli da... Calciomercato, il Milan vuole bloccare Kostic per l’estate: l’idea dei rossoneriNonostante la trattativa fallita durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, il Milan - secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola -...