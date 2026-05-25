E con l' aiuto di Mahir Sila finalmente riesce ad andarsene a Londra 

Da iodonna.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sila è riuscita a partire per Londra con l’aiuto di Mahir. Dopo la conclusione di “La forza di una donna”, la sua protagonista ha preso parte a “Racconto di una notte”, trasmesso nel pomeriggio su Canale 5. La serie turca ha raccolto l’eredità della precedente, che aveva riscosso molto successo.

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D a una serie turca all’altra: dopo la fine dell’amatissima La forza di una donna, nel pomeriggio di Canale 5 è Racconto di una notte ad aver raccolto la sua eredità. Le nuove puntate in onda oggi, domani e dopodomani, lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, in onda alle 16:05 saranno segnate dalla disperazione di Mahir, che è sempre più lontano da Canfeza. E dall’atteggiamento ambiguo di Afet, che continua a tramare nell’ombra come sua abitudine. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Canfeza scopre il piano di Mahir: le anticipazioni delle prossime puntate di “Racconto di una notte” Racconto di una notte, anticipazioni puntata 25, 26 e 27 maggio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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