Nelle prossime puntate di una soap in onda dal 18 al 23 maggio, si racconterà una notte particolare che cambierà alcuni equilibri tra i personaggi. Tra gli eventi in programma, Mahir deciderà di non sposare Sila, scatenando reazioni diverse tra gli altri protagonisti. La trasmissione sarà trasmessa nel pomeriggio, sostituendo temporaneamente un'altra serie già nota al pubblico.

Racconto di una notte, anticipazioni dal 18 al 23 maggio. La soap andrà in onda di pomeriggio al posto de La forza di una donna. Dopo la visita di Cabir alla villa degli Yilmaz, Mahir decide di portare via Canfeza e sua madre per proteggerle, rifiutandosi di sposare Sila e sacrificarsi per la famiglia. Con l’aiuto di Salih, trova un rifugio temporaneo, mentre cresce il mistero sulla scomparsa di Selim, ferito ma ormai irreperibile. Mahir, Canfeza e Sureyya cercano di vivere qualche momento di serenità nella nuova casa. Una cena preparata da Mahir finisce male, ma i tre riescono comunque a trascorrere una piacevole serata fuori, dimenticando per poco i loro problemi.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Racconto di una notte, anticipazioni al 23 maggio: Mahir rifiuta di sposare Sila

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