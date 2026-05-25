E anche oggi… Elezioni la reazione di Giorgia Meloni | le parole della premier

Da thesocialpost.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier ha commentato i risultati delle elezioni amministrative 2026 mentre i voti sono ancora in fase di conteggio. Non sono state fornite dichiarazioni dettagliate, ma la sua posizione viene comunicata durante questa fase di scrutinio. La reazione ufficiale arriva mentre si prosegue con lo spoglio delle schede elettorali. Nessuna informazione aggiuntiva è stata diffusa riguardo alle sue valutazioni o alle eventuali implicazioni politiche.

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Arriva a spoglio ancora in corso la reazione di Giorgia Meloni ai risultati delle elezioni amministrative 2026. La presidente del Consiglio ha commentato l’andamento del voto con un messaggio pubblicato sui social, rivendicando la tenuta del centrodestra nelle principali città chiamate alle urne. “Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti”, ha scritto Meloni, scegliendo inizialmente un tono istituzionale rivolto ai nuovi amministratori locali. Ma il passaggio politicamente più significativo del messaggio è arrivato nella chiusura del post. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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