La premier ha commentato i risultati delle elezioni amministrative 2026 mentre i voti sono ancora in fase di conteggio. Non sono state fornite dichiarazioni dettagliate, ma la sua posizione viene comunicata durante questa fase di scrutinio. La reazione ufficiale arriva mentre si prosegue con lo spoglio delle schede elettorali. Nessuna informazione aggiuntiva è stata diffusa riguardo alle sue valutazioni o alle eventuali implicazioni politiche.

Arriva a spoglio ancora in corso la reazione di Giorgia Meloni ai risultati delle elezioni amministrative 2026. La presidente del Consiglio ha commentato l’andamento del voto con un messaggio pubblicato sui social, rivendicando la tenuta del centrodestra nelle principali città chiamate alle urne. “Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti”, ha scritto Meloni, scegliendo inizialmente un tono istituzionale rivolto ai nuovi amministratori locali. Ma il passaggio politicamente più significativo del messaggio è arrivato nella chiusura del post. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “E anche oggi…”. Elezioni, la reazione di Giorgia Meloni: le parole della premier

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Referendum giustizia, la reazione di Giorgia Meloni dopo la vittoria del No

Notizie e thread social correlati

“Che succede”: Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta: la reazione della PremierDurante una trasmissione televisiva, un noto showman ha annunciato di voler chiamare in diretta la presidente del Consiglio.

Attacco all’Iran, la premier Giorgia Meloni oggi in Aula per le comunicazioniOggi in Parlamento, la premier ha preso la parola per comunicare sull’attacco all’Iran.

Temi più discussi: Un’aria da fine impero. Nel Governo Meloni si naviga a vista tra tentazioni di elezioni anticipate e smentite; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Elezioni Roma 2027, centrodestra in alto mare. Meloni cerca un nome e gli alleati pressano; Vannacci il fantasma del centrodestra, l'analisi di Alessandra Sardoni e la discussione in studio.

Quel che sta succedendo oggi ha del clamoroso: il Governo è a pezzi, ha perso la bussola e anche la pur minima credibilità. Dopo la batosta del referendum e a pochi mesi dalle elezioni, la stessa maggioranza boccia le firme più pesanti messe dalla sua Pres x.com

Amministrative, Meloni: Anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani(Adnkronos) - A spoglio ancora in corso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta i primi risultati delle elezioni comunali 2026 su X. Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci elett ... msn.com

Comunali: Meloni, anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domaniIn bocca al lupo a tutti i sindaci eletti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mag - E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, ... ilsole24ore.com