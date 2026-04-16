Che succede | Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta | la reazione della Premier

Durante una trasmissione televisiva, un noto showman ha annunciato di voler chiamare in diretta la presidente del Consiglio. Poco dopo, ha effettuato la telefonata e la conversazione è stata trasmessa nel corso dello show. La Premier ha risposto al telefono e si è sentita la sua voce durante la trasmissione. La scena ha attirato l’attenzione dei telespettatori e dei presenti in studio.

Durante la diretta televisiva de “La Pennicanza”, lo showman Fiorello ha annunciato l’intenzione di chiamare al telefono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo alcuni squilli senza risposta, la situazione ha avuto un seguito inatteso quando è arrivato un messaggio riconducibile alla premier. L’episodio, avvenuto in studio davanti al pubblico, si è sviluppato in pochi minuti ed è stato poi rilanciato anche online. La scenetta, del tutto fuori dagli schemi, è diventata subito chiacchieratissima. La chiamata in diretta a Giorgia Meloni. In apertura, Fiorello ha preso il telefono e ha dichiarato che avrebbe contattato direttamente Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Che succede”: Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta: la reazione della Premier Amadeus e Fiorello, la videochiamata in diretta – La Pennicanza 12/01/2026 Notizie correlate Fiorello chiama la vera Giorgia Meloni, lei risponde: “Che succede?”(Adnkronos) – Nella puntata di oggi de 'La Pennicanza', Fiorello chiama (davvero) la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e in viva voce fa... Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza. Lei risponde prima con un messaggio: “Sono impegnata. Che succede?”, poi arriva un vocale con uno “ciaoooo”Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza, lei risponde in modo “breve ma intenso”, come dice lo stesso showman. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fiorello chiama la vera Giorgia Meloni, lei risponde: Che succede?; Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza. Lei risponde prima con un messaggio: Sono impegnata. Che succede?, poi arriva un vocale con uno ciaoooo; Fiorello chiama Meloni in diretta a La pennicanza: Sono impegnata, che succede?; Fiorello chiama la vera Giorgia Meloni, lei risponde: Che succede?. Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza. Lei risponde prima con un messaggio: Sono impegnata. Che succede?, poi arriva un vocale con uno ciaooooLo showman tenta di contattare la premier durante La Pennicanza, poco prima dell'incontro con Zelensky: ecco cosa è successo ... ilfattoquotidiano.it Fiorello chiama tre volte Meloni e lei invia prima un messaggio: «Sono impegnata che succede?». Poi: «Ciaooooo!»Il conduttore de La Pennicanza ha telefonato in diretta e poi, incalzato da Fabrizio Biggio, ha detto: «Voglio solo sapere come sta» ... roma.corriere.it Alan Friedman: "Giorgia Meloni fa bene a criticare Trump e a segnare una distanza netta anche rispetto a Israele" - facebook.com facebook Giorgia Meloni risponde a Trump: «Faremo la nostra parte sull'Iran, non dividiamo l'Occidente». L'asse con Zelensky sui droni: «Produciamoli insieme» - Il video x.com