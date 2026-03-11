Oggi in Parlamento, la premier ha preso la parola per comunicare sull’attacco all’Iran. La discussione si concentra sui dettagli dell’evento e sulle conseguenze politiche. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni o alle ripercussioni. La seduta prosegue con le dichiarazioni dei vari rappresentanti, mentre l’attenzione resta alta sulla vicenda.

L’Italia è in campo per una de-escalation nella crisi in Medio Oriente e per il ritorno della diplomazia. È questo, in buona sostanza, il messaggio che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si prepara a mettere al centro delle comunicazioni di oggi davanti a Senato e Camera, in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, in uno scenario internazionale sempre più teso, segnato dalla crisi con l’Iran e dalle ripercussioni economiche della chiusura dello Stretto di Hormuz decisa da Teheran. Attacco all’Iran, Meloni oggi in aula: la destra non cita Trump. Pd-5S divisi Il governo non spiega: slitta il dono della nave a Giacarta. Ecco il documento che l'esecutivo non ha mostrato Libertà d’informazione, delegazione per il monitoraggio di nuovo ignorata dal governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco all’Iran, la premier Giorgia Meloni oggi in Aula per le comunicazioni

Articoli correlati

Iran, le opposizioni (Avs, Pd e M5s) chiedono Meloni in Aula: “Da Tajani e Crosetto nessuna risposta. La premier venga in Parlamento”“Non hanno risposto alla domanda fondamentale: condannate o meno l’attacco unilaterale americano all’Iran? Avete un giudizio politico su quello che è...

Meloni, in diretta al Senato l’intervento sulla crisi in Iran: la premier in Aula dopo lo scoppio della guerraLe comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato sulla crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, in vista del Consiglio...

Tutti gli aggiornamenti su Giorgia Meloni

Temi più discussi: Guerra all’Iran? Colpa di Putin. L’attacco spiegato da Meloni; Meloni: L'Italia in Iran non è in guerra e non intende entrarci; Sorpresa! | Gli Stati Uniti non ci hanno avvisato dell’attacco all’Iran, ma è normale; Guerra a Iran, il ruolo dell’Italia: scudo aereo al massimo, navi a Cipro, aiuti nel Golfo.

Meloni, in diretta al Senato l’intervento sulla crisi in Iran: la premier in Aula dopo lo scoppio della guerraLe comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato sulla crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, in vista del Consiglio Europeo ... fanpage.it

Matteo Renzi provoca Giorgia Meloni dopo l'attacco Usa all'Iran, poco più di un peluche di Trump, non contaMatteo Renzi attacca la premier Giorgia Meloni dopo gli ultimi sviluppi di politica estera e critica l'operato del governo di destra ... virgilio.it

Tenere insieme il rapporto “privilegiato” con Donald Trump e quello con gli altri leader europei sarà l’oggetto del complesso equilibrismo con cui Giorgia Meloni si presenterà oggi alle Camere. Mentre il balletto delle risoluzioni è lo specchio più evidente del c - facebook.com facebook

I prezzi dei carburanti schizzano e Giorgia Meloni inonda il web con annunci e video strappalacrime. La sentiamo promettere: "interverremo", "tasseremo gli extraprofitti", rigorosamente al futuro. Ma alla prova dei fatti perde la faccia, perché anche oggi non mu x.com