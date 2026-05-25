Dybala trascina la Roma | tre partite da leader e Champions ritrovata

Paulo Dybala ha guidato la Roma in tre partite, contribuendo a riportare la squadra in Champions League dopo sette anni. La sua presenza in campo ha avuto un ruolo chiave nel recupero di punti importanti, permettendo alla formazione di qualificarsi per la competizione europea. La sua leadership si è fatta sentire nelle partite decisive, dimostrando di essere un elemento fondamentale per il team in questa fase della stagione.

Paulo Dybala si è preso la Roma nel momento più delicato della stagione e l’ha accompagnata di nuovo in Champions League dopo sette anni. Nella vittoria contro il Verona, l’argentino è stato ancora una volta il migliore in campo, chiudendo la partita con due assist, sette passaggi chiave, con l’aggiunta anche del merito di aver causato l’espulsione di Valentini, permettendo ai giallorossi di giocare gran parte dela ripresa con l’uomo in più. La Joya ha illuminato la gara con giocate decisive anche all’interno di una partita complicata e spigolosa, confermando il proprio peso nello scacchiere di Gasperini. Novanta minuti giocati ad altissimo livello con numeri che raccontano perfettamente il suo impatto offensivo: cinque tiri tentati, due nello specchio e due grandi occasioni create. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Malen trascina la Roma, numeri da sogno

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