Il Como, dopo aver iniziato bene la stagione, ha raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, facendo segnare una battuta d’arresto inattesa. Dopo aver raggiunto il quarto posto, il club ha visto rallentare la propria marcia, nonostante i commenti pubblici sul rispetto delle norme di fair play finanziario, con un deficit dichiarato di 75 milioni. La flessione ha attirato l’attenzione di osservatori e tifosi, lasciando in sospeso le prospettive del team.

Così va la vita. Arrivi al quarto posto, tutti parlano e scrivono di te (anche qualcuno che si sofferma sulle difficoltà di fair play finanziario: “Siamo sotto di 75 milioni”, aveva detto il presidente Suwarso) e d’un tratto rallenti come non era mai accaduto. Il Como ha rallentato proprio quando i media meno se l’aspettavano. Più che rallentato, si è praticamente fermato. Un punto in tre partite. Uno scialbo pareggio a Udine. Sconfitta in casa contro l’Inter dopo essere stato avanti di due gol. E poi ko in casa del Sassuolo di Fabio Grosso. E adesso la Champions della squadra di Guardiola si allontana. Nessuno protesterà. Né i tifosi (figurarsi i vip) né il club che ha sempre dichiarato che il business è slegato dai risultati.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Un punto in tre partite: la brusca frenata del Como da Champions

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