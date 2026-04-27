Juventus Women ko con la Roma | tre partite per blindare la Champions League

Sabato 25 aprile si è giocata una partita tra Juventus Women e Roma. La sfida si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha ottenuto tre punti fondamentali. La partita si inserisce nel percorso delle nerazzurre per mantenere il loro posto in Champions League, con tre match ancora da disputare prima della fine del campionato. Entrambe le squadre si preparano ora agli ultimi impegni stagionali.

Sabato 25 aprile è andato in scena un nuovo capitolo della rivalità tra Juventus Women e Roma, con le bianconere scese in campo con la fame di chi ha voglia di dimostrare di poter vincere nonostante le difficoltà della stagione, mentre le giallorosse avevano in mente un solo obiettivo, i tre punti che le avrebbero condotte più vicine allo scudetto. L’1-0 incassato dalle ragazze di mister Canzi impone una riflessione ma, allo stesso tempo, incoraggia il gruppo a lavorare e concentrarsi per conquistare gli obiettivi ancora possibili da centrare. Il riassunto della partita. La fase iniziale del match si colora di giallorosso grazie ad un dominio messo in atto dalle ragazze guidate da Rossettini, che schiacciano le bianconere nella propria metà campo.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Women ko con la Roma: tre partite per blindare la Champions League La Juventus alza al cielo la Supercoppa Italiana femminile: la premiazione Notizie correlate Serie A, verso Milan-Juventus: vincere per blindare definitivamente la Champions LeagueDopo l’importante vittoria contro il Bologna, la Juventus si prepara ad affrontare il Milan, partita dove ritroverà gli ex Adrien Rabiot e... Leggi anche: Roma, undici partite per blindare l’Europa: calendario e incastri della corsa Champions Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma, 1-0 alla Juve e Scudetto più vicino. Per l’Inter 3 punti da Champions, colpo-salvezza Sassuolo; Juventus Women ancora battuta: a Biella passa la Roma, Champions League a rischio; Fiorentina - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A femminile. La Roma vede lo scudetto dopo la vittoria contro la Juventus. Juventus Women-Roma 0-1, finale: Dragoni regala tre punti alle giallorosse45'+6' – Finisce il match a Biella: passano le giallorosse contro le bianconere grazie alla rete di Dragoni. 45'+6' – Cambio Roma: fuori Giugliano dentro ... tuttojuve.com Juventus Women-Benfica, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueLa Juventus Women si prepara all'esordio nella Uefa Women's Champions League. Le bianconere di Canzi scenderanno in campo nel pomeriggio contro il Benfica, rimettendendo piede allo Juventus Stadium a ... tuttosport.com Terzo posto per la #Juventus Women #Under11 di Mister Giordano alla Dolphins Cup di Rimini. #ForzaJuve x.com Rossettini così dopo la vittoria sulla Juventus Women Le sue parole - facebook.com facebook