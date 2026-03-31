Leandro Paredes ha confermato il pressing del Boca Juniors per l'acquisto di Paulo Dybala. Il club argentino sfrutta il ruolo di Paredes per cercare di convincere la Roma a cedere l’attaccante, con l'obiettivo di accelerare le trattative in vista della prossima finestra di mercato. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attendono sviluppi concreti sul futuro dell’attaccante.

Il Boca Juniors accelera il pressing mediatico per Paulo Dybala, sfruttando la diplomazia interna di Leandro Paredes per scardinare le resistenze della Roma in vista della prossima sessione di mercato. L’ex regista giallorosso, oggi perno degli Xeneizes, ha formalizzato l’invito alla Joya attraverso i canali ufficiali della CONMEBOL Libertadores, definendo l’approdo dell’attaccante alla Bombonera come un obiettivo concreto legato a una promessa familiare. La clausola rescissoria e la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2025 pongono il club capitolino in una posizione di vulnerabilità tecnica, con il rischio di perdere il calciatore senza una congrua plusvalenza qualora il rinnovo automatico non dovesse scattare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dybala-Boca Juniors: Paredes ufficializza il pressing sulla Joya della Roma

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