L'attenzione si concentra sulle prossime mosse della società giallorossa, con un focus particolare sul possibile ruolo di Gasperini come nuovo allenatore. Nelle ultime settimane si sono intensificate le discussioni riguardo alla posizione del direttore sportivo, con il nome di un candidato che non ha ancora ufficialmente confermato il suo interesse. Nel frattempo, il giocatore argentino ha dato segnali positivi sul rinnovo, mentre le trattative tra le parti restano in corso.

Non è una semplice vigilia di campionato. Non è solo la preparazione tattica alla sfida contro la Fiorentina all’Olimpico. Quello che sta andando in scena nelle stanze del centro sportivo giallorosso è un vero e proprio “reset” strutturale. Gasperini non sta solo disegnando i movimenti dei quinti di centrocampo; sta dettando le coordinate della Roma che verrà, partendo da un vuoto di potere che deve essere colmato immediatamente: il post-Massara. L’ombra del Boca Juniors e il “patto del gettone”. Dall’Argentina le voci non sono più sussurri, ma grida: Paulo Dybala avrebbe già dato un assenso preliminare al Boca Juniors. La Bombonera chiama, e la Joya sembra pronta a rispondere.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Il piano di Gasperini per la nuova Roma: tra il “si” argentino di Dybala e il rebus DS

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