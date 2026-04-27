A quattro giornate dalla fine del campionato, la Roma si avvicina allo sprint europeo con il ritorno in attacco di Dybala e Soulé, entrambi disponibili dopo aver ripreso il ritmo. Malen si prepara a guidare l’attacco nella fase decisiva della Serie A, mentre il tridente formato da questi tre giocatori si presenta come una delle opzioni principali per la sfida finale. La squadra si concentra sulle ultime partite, puntando a consolidare la posizione in classifica.

Zaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Infortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami, mentre tiene banco il tema rinnovo Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta dopo Torino Inter: «Mai parlato di dubbi, sono un ragazzo rispettoso» Caos arbitri, veleni e tensioni per dismissioni non trasparenti: la spaccatura dell’AIA! Cosa c’è dietro al caso Rocchi Moviola Torino Inter, i giornali concordi: giusto il rigore per il mani di Carlos Augusto! Voti super per Mariani...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, Gasperini può sorridere! Si ricompone il tridente dei sogni: Dybala Soulé Malen per lo sprint europeo

Notizie correlate

Roma, torna il tridente Malen-Dybala-Soulé: Gasperini si gioca la Champions a BolognaIl ritorno di Paulo Dybala e Matias Soulé dal primo minuto a Bologna modifica l’assetto tattico della Roma in vista dello sprint per la...

Roma, Gasperini ritrova il tridente: Dybala e Malen per la ChampionsA quattro giornate dal calare del sipario, la Roma di Gian Piero Gasperini recupera il suo arsenale pesante per tentare l’assalto disperato al quarto...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Roma, com'è andato il ritorno di Dybala: 17 minuti e 6 palloni toccati. Per Gasperini: L'assenza ha pesato; Dybala è tornato in campo: 17 minuti in Bologna-Roma, non giocava dal 25 gennaio; I VOTI DEGLI ALTRI - Malen semplicemente imprendibile, El Aynaoui esplosività fisica e buona prestazione. Wesley bentornato, Gasperini torna a sorridere; Bologna-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: torna Wesley.

La Roma si gioca il tutto per tutto: Gasperini punta su Soulé, Dybala e MalenA Bologna la Roma sfida i rossoblu e potrebbe essere l'ultima spiaggia per il treno Champions: Gasp si affida alla qualità dell'attacco. siamolaroma.it

Bologna-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: torna WesleyGian Piero Gasperini può finalmente sorridere. Il tecnico della Roma recupera Wesley che sarà titolare sin dal primo minuto, mentre Paulo Dybala è pronto a tornare in campo, seppur non per l’intera du ... siamolaroma.it

Gasperini: "Malen alza il livello, abbiamo pagato le assenze di Dybala e Soulé. Il centro della Roma sono tifosi e società" #ASRoma #BolognaRoma #SerieA x.com

Bologna-Roma, c'è Wesley a sinistra. Dybala parte in panchina Il Romanista (A.Di Carlo) Gasperini sceglie Pisilli in attacco insieme a Soulé e Malen; in mediana El Aynaoui vicino a Cristante Con la testa al Bologna anche se di tutto si è parlato tranne di come - facebook.com facebook