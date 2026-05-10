Parma-Roma 2-3 le pagelle | Malen 8 implacabile Rensch 7,5 gol e rigore procurato Dybala 7 dà una mano

La Roma ha conquistato una vittoria per 3-2 contro il Parma in una partita giocata al Tardini. Malen ha ricevuto un voto di 8 per la sua prestazione, mentre Rensch ha ottenuto 7,5, grazie anche a un gol e a un rigore procurato. Dybala ha contribuito con una buona prestazione, ricevendo un voto di 7. La gara si è conclusa con un risultato combattuto e ricco di emozioni.

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La Roma vince una gara pazza al Tardini contro il Parma: i giallorossi si impongono con il risultato di 2-3 e possono continuare a sperare nella Champions League. Dopo 22 minuti i giallorossi passano in vantaggio grazie a Malen, che aggancia un bel passaggio di Dybala e batte Suzuki con un tiro all'angolino basso. In apertura di secondo tempo Strefezza addomestica un passaggio dalla destra e infila Svilar siglando il gol del pareggio, con il sorpasso che viene firmato da Keita con un gol sul primo palo. La gara sembra conclusa, ma la Roma reagisce nel finale: Rensch con un tiro da fuori e Malen con un calcio di rigore al 101' consentono agli uomini di Gasperini di rimanere aggrappati alla zona Champions.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Parma-Roma 2-3, le pagelle: Malen (8) implacabile, Rensch (7,5) gol e rigore procurato, Dybala (7) dà una mano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Parma-Roma 2-3, le pagelle: Malen e Rensch firmano la rimonta ChampionsLa Roma strappa tre punti pesantissimi al Tardini superando il Parma per 3-2 al termine di una sfida vietata ai deboli di cuore, valida per la... Pagelle Parma Roma: Rensch dà la scossa vincente, Malen segna (ma sbaglia anche tanto). Partita eroica dei ducali VOTICalciomercato Fiorentina: scattano gli obblighi di riscatto per Fabbian e Brescianini dopo la matematica salvezza! Quanto sborsano i viola Italiano... Argomenti più discussi: Parma-Roma oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Parma-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Parma-Roma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Parma-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A.