Due Spicci è la nuova serie di Zerocalcare, considerata la più malinconica tra le sue opere. La trama si intitola “Non sempre stare insieme basta” e affronta tematiche legate alle difficoltà delle relazioni. La serie si distingue dalle precedenti come Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, catturando l’attenzione di chi segue l’autore da anni. I fan sono in attesa di conoscere i dettagli di questa nuova produzione.

I fan di Zerocalcare aspettavano questa novità da tempo, e potrebbe sorprendere anche chi ha amato Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo. Il fumettista romano torna infatti su Netflix con Due Spicci, nuova serie di animazione in arrivo in esclusiva sulla celebre piattaforma di streaming dal 27 maggio, presentata in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino. Ma questa volta il tono sembra diverso: più malinconico, se vogliamo ancora più maturo. Durante il panel “ Zerocalcare – Due spicci e non solo ”, moderato da Giorgia Fumo, l’autore ha deciso di raccontare il dietro le quinte del suo terzo ed attesissimo progetto per Netflix, anticipando anche alcuni dettagli molto personali sul momento che sta vivendo e sul significato della serie. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Due Spicci sarà la serie più malinconica di Zerocalcare: “Non sempre stare insieme basta”

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Rilasciate delle prime immagini di Due Spicci, la nuova serie di animazione in 8 episodi, creata, scritta e diretta da Zerocalcare che sarà su Netflix dal 27 maggio. Grazie @NetflixIT per le foto. x.com

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