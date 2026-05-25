Due spicci di Zerocalcare parla a una generazione a cui è stato impedito di diventare adulti

Più di 10.000 persone si sono radunate al Circo Massimo per assistere alla presentazione della nuova serie di Zerocalcare, intitolata Due Spicci, che sarà disponibile su Netflix dal 27 maggio. La manifestazione ha coinvolto un grande pubblico, interessato alla produzione dell’autore. La serie, che tratta temi legati all’adolescenza e alla crescita, sarà trasmessa in streaming. La partecipazione si è svolta in un contesto pubblico, senza eventi collaterali segnalati.

Più di 10.000 persone al Circo Massimo per la presentazione della nuova serie Due Spicci, in arrivo su Netflix il 27 maggio. Michele Rach parla a una generazione privata dell'età adulta, che fatica a fare figli perché costretti a esserlo per troppo tempo. La seduta collettiva ha funzionato ancora una volta: Zerocalcare è l'amico che tutti vorremmo abbracciare per sentirci meno soli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Due Spicci: Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie, tra crisi esistenziali e la musica di CoezNetflix ha pubblicato il trailer ufficiale e le prime immagini di Due Spicci, una serie d’animazione composta da otto episodi.

Cosa comporta diventare adulti? Higetori Furà debutta con un brano che parte dal disorientamento di una generazioneUn nuovo artista si affaccia nel panorama musicale con un brano che affronta il tema del passaggio dall’adolescenza all’età adulta.

Temi più discussi: Zerocalcare e la svolta amara a 40 anni: La mia nuova serie Netflix è crepuscolare, sono in un periodo così; Due spicci: su Netflix la nuova serie tv di Zerocalcare; Zerocalcare al Salone del Libro di Torino: Con Due Spicci siamo alla resa dei conti. A quarant’anni, mi sono accorto che in certe situazioni essere insieme non basta per il lieto fine; Zerocalcare al Salone del Libro racconta Due spicci, la nuova serie Netflix.

Due Spicci, grande evento al Circo Massimo per la serie di Zerocalcare! reddit

Ieri al Circo Massimo c'è stata la presentazione ufficiale, con il pubblico, di Due Spicci, la nuova serie animata diretta, scritta e creata da Zerocalcare (ricordiamoci sempre che dietro c'è anche Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, che ha nuova x.com

Perché Due Spicci è il lavoro più maturo di Zerocalcare su Netflix: la recensione dei primi episodiL'attesa è finalmente finita. Dopo il successo di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, Michele Rech meglio noto come Zerocalcare torna sui nostri schermi con un nuovo, attesi ... cosmopolitan.com

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