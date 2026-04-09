Un nuovo artista si affaccia nel panorama musicale con un brano che affronta il tema del passaggio dall’adolescenza all’età adulta. La canzone nasce dall’esperienza di una generazione che si trova a confrontarsi con sentimenti di confusione e incertezza. In un panorama musicale dominato da testi sull’amore spesso simili tra loro, questa proposta si distingue per voler parlare di crescita e di un momento di transizione.

Scrivere e cantare d’amore, oggi, rischia spesso di produrre canzoni intercambiabili; più raramente, invece, diventa il punto da cui iniziare a parlare davvero di crescita, disorientamento e passaggio all’età adulta. Ma quando succede, una vicenda privata non riguarda più soltanto due persone e finisce per raccontare una fase della vita più ampia. “ You Were By My Side ”, il singolo d’esordio di Higetori Furà, è un crossover che non si limita a mescolare linguaggi, ma entra sottopelle: parte da una storia conclusa, da una vicinanza spezzata, da quel passaggio brusco e spesso inspiegabile che trasforma un “noi” in distanza, senza però fermarsi alla superficie della classica storia d’amore giunta al capolinea. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Cosa comporta diventare adulti? Higetori Furà debutta con un brano che parte dal disorientamento di una generazione

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