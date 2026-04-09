Cosa comporta diventare adulti? Higetori Furà debutta con un brano che parte dal disorientamento di una generazione
Un nuovo artista si affaccia nel panorama musicale con un brano che affronta il tema del passaggio dall’adolescenza all’età adulta. La canzone nasce dall’esperienza di una generazione che si trova a confrontarsi con sentimenti di confusione e incertezza. In un panorama musicale dominato da testi sull’amore spesso simili tra loro, questa proposta si distingue per voler parlare di crescita e di un momento di transizione.
Scrivere e cantare d’amore, oggi, rischia spesso di produrre canzoni intercambiabili; più raramente, invece, diventa il punto da cui iniziare a parlare davvero di crescita, disorientamento e passaggio all’età adulta. Ma quando succede, una vicenda privata non riguarda più soltanto due persone e finisce per raccontare una fase della vita più ampia. “ You Were By My Side ”, il singolo d’esordio di Higetori Furà, è un crossover che non si limita a mescolare linguaggi, ma entra sottopelle: parte da una storia conclusa, da una vicinanza spezzata, da quel passaggio brusco e spesso inspiegabile che trasforma un “noi” in distanza, senza però fermarsi alla superficie della classica storia d’amore giunta al capolinea. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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