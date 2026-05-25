Due persone ricoverate all' ospedale Sacco di Milano sospetto Ebola ma è Shigella | erano rientrate con la febbre dall' Uganda

Notizia in breve

Due persone ricoverate all'ospedale Sacco di Milano, che erano rientrate dall'Uganda con la febbre, sono state sottoposte a controlli per sospetto Ebola. Tuttavia, gli esami hanno escluso questa possibilità e hanno confermato che si tratta di un'infezione da Shigella. Il protocollo di sicurezza è stato attivato in via precauzionale, data la natura del sospetto iniziale. I pazienti sono sotto osservazione e in attesa di ulteriori analisi.