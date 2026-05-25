Due persone ricoverate all' ospedale Sacco di Milano sospetto Ebola ma è Shigella | erano rientrate con la febbre dall' Uganda
Due persone ricoverate all'ospedale Sacco di Milano, che erano rientrate dall'Uganda con la febbre, sono state sottoposte a controlli per sospetto Ebola. Tuttavia, gli esami hanno escluso questa possibilità e hanno confermato che si tratta di un'infezione da Shigella. Il protocollo di sicurezza è stato attivato in via precauzionale, data la natura del sospetto iniziale. I pazienti sono sotto osservazione e in attesa di ulteriori analisi.
All'ospedale Sacco di Milano, specializzato in casi di malattie infettive, è stato attivato il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio ebola. L'allerta è scattata all'alba di oggi, lunedì 25 maggio, a Lurate Caccivio e Bulgarograsso, in provincia di Como, per due persone arrivate. 🔗 Leggi su Today.it
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