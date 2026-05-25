Due passeggiate nel bosco di Fusignano alla scoperta delle lucciole
Due escursioni notturne nel bosco di Fusignano sono state organizzate per osservare le lucciole. Le iniziative seguono il successo dell’anno precedente, con oltre 300 partecipanti. Le passeggiate sono state programmate per consentire ai partecipanti di vedere le lucciole in natura. Le attività si svolgono in ambienti naturali e sono aperte al pubblico interessato a questa esperienza. Non sono stati segnalati cambiamenti rispetto alle edizioni precedenti o variazioni nelle date.
Dopo il successo delle iniziative dell’anno scorso, a cui hanno partecipato più di 300 persone, tornano le passeggiate nel Bosco di Fusignano per assistere al “meraviglioso spettacolo delle lucciole”. Le due passeggiate sono in programma nei mercoledì 27 maggio e 3 giugno, alle 21.30, con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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