Alla scoperta delle lucciole al Bosco Gianni Rodari

Contro l’afa estiva, la mossa migliore è giocare insieme. Torna "Family club - Summer edition", il ciclo di appuntamenti dedicato a genitori e figliei dai 6 ai 13 anni, promosso dal Centro per le famiglie del Comune di Modena e pensato per offrire occasioni di incontro, socialità e divertimento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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