Alla scoperta delle erbe | passeggiata erboristica nel bosco di Fossanova

Domenica 10 maggio 2026 si terrà nel Borgo di Fossanova una passeggiata erboristica dedicata al riconoscimento e all’uso delle erbe spontanee nel bosco locale. L’evento, giunto alla sua nuova edizione, prevede un percorso guidato tra le piante presenti nell’area e sessioni pratiche per imparare a identificarle correttamente. La giornata è rivolta a chi desidera conoscere meglio le erbe che crescono spontaneamente nella zona e il loro utilizzo.

Torna anche quest’anno, domenica 10 maggio 2026, nel Borgo di Fossanova, il corso di riconoscimento e utilizzo delle erbe spontanee.Al Museo Medievale di Fossanova si terrà una giornata pensata per accompagnare i partecipanti in un percorso completo, tra conoscenza teorica ed esperienza diretta.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Alla scoperta delle erbe spontanee di primaveraHai mai pensato a quanta ricchezza si nasconde sotto i tuoi piedi? Le erbe spontanee sono un vero tesoro della natura: profumate, curative,... L'alchimia dell'acqua: passeggiata raccontata alla scoperta delle fontane di PalermoUna passeggiata raccontata che svela il linguaggio segreto di alcune tra le più suggestive fontane di Palermo, trasformando lo spazio urbano in un... Una raccolta di contenuti Alla scoperta delle erbe spontanee. Condivisione e ascolto della natura‘Herbae et Orbi’, (alle erbe e a tutto il mondo) è il titolo dell’iniziativa promossa da Roberto Ferretti, titolare dell’agriturismo La Scentella di Petritoli, che ha dato vita a una giornata ... ilrestodelcarlino.it Riconoscere le erbe spontaneePrato nel piatto. Passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee E’ la proposta dell’associazione L’Erba canta che si dedica alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente promuovendo escursioni ... lanazione.it