Corraini edizioni la forza di sognare | Noi e i nostri libri matti e liberi

Durante la presentazione della 63ª edizione di Bologna Children’s Book Fair sono stati annunciati i vincitori dei Bologna Ragazzi Awards 2026. Nella sezione opera prima, il premio è andato a ‘Dove andiamo quando moriamo?’. Corraini Edizioni ha sottolineato l’importanza dei libri come strumenti di libertà e di sogno, evidenziando il ruolo di questa casa editrice nel panorama dell’editoria per bambini.

Annuncio emozionante durante la recente presentazione della 63esima edizione di Bologna Children’s Book Fair, quando sono stati resi noti i prestigiosi Bologna Ragazzi Awards 2026: nella sezione opera prima the winner is. ‘Dove andiamo quando moriamo?’. Albo illustrato uscito da una casa (officina) editoriale di Mantova. Qui rappresentata da Pietro Corraini. Una grande domanda vi siete posti, con questo titolo. Come vi è venuto in mente? "L’autrice Samy Ramos, nata in un piccolo paese della Colombia circondato di montagne e misteri, ce lo ha proposto. Molto allineato con il nostro modo di vedere le cose della vita. E nella lavorazione dei cosiddetti “libri matti” lo abbiamo inserito". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corraini edizioni, la forza di sognare: "Noi e i nostri libri matti e liberi" Quei libri che liberano la mente. Torna il potente ’Via dei Matti, 43’Sarà ‘Via dei Matti, 43’ ad aprire stasera (ore 19) il sipario del TeatroDante Carlo Monni. Leggi anche: La bellezza può fare davvero sognare con regali beauty di lusso: le idee più esclusive, tra edizioni speciali e scrigni preziosi Tutto quello che riguarda Corraini edizioni. Argomenti discussi: Corraini edizioni, la forza di sognare: Noi e i nostri libri matti e liberi. A Milano, la libreria Corraini +121 si trasforma in uno spazio dedicato a Bruno MunariA Milano, Corraini Edizioni ha trasformato la ormai fedele libreria di quartiere in via Savona 17/5, Libreria exTemporanea 121+, in uno spazio dedicato interamente all’artista e designer Bruno Munari ... exibart.com 'Corraini Edizioni' alla Fiera del Libro di Chennai, in IndiaLa 'Chennai International Book Fair' torna per la sua quarta edizione dal 16 al 18 gennaio al 'Kalaivanar Arangam' di Chennai, capitale del Tamil Nadu, proseguendo il suo percorso di crescita come ... ansa.it