Due italiani sono in osservazione al Sacco dopo il rientro dall’Uganda, sospettati di Ebola. Sono stati sottoposti a test per il virus e anche per la malaria. Il ministero della Salute conferma che i tamponi sono in corso. La notizia arriva mentre si diffonde l’epidemia di virus Bundibugyo-Bvc nella Repubblica Democratica del Congo. Nessuna informazione sulle condizioni di salute dei due italiani.

Il ministero della Salute comunica in una nota, “con riferimento all’epidemia di malattia da virus Bundibugyo-Bvc che si è sviluppata nella Repubblica Democratica del Congo, che sono attualmente in corso approfondimenti sanitari relativi ad alcuni soggetti rientrati nelle scorse ore dall’Uganda e sottoposti, a titolo precauzionale, a valutazione clinica specialistica presso strutture ospedaliere ad alta specializzazione. In particolare, due persone con sintomatologia febbrile sono state trasferite presso il Sacco di Milano, struttura dotata dei più elevati livelli di biocontenimento e di gestione delle malattie infettive ad alto rischio, dove saranno eseguiti gli accertamenti diagnostici previsti dai protocolli nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Due italiani sospetti di ebola in osservazione al Sacco dopo rientro da Uganda. Test anche per malaria

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Bundibugyo Ebola Outbreak 2026: Clinical Management & High-Yield Review

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