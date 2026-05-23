Due giorni Marchigiana fuga d' autore di Samuele Zoccarato che si aggiudica il Trofeo Foridra

Notizia in breve

Samuele Zoccarato ha vinto la due giorni Marchigiana, conclusa con una fuga di 140 km. Il ciclista ha attraversato le strade della regione da solo, fino a raggiungere il traguardo sotto lo striscione finale. La vittoria gli è valso il Trofeo “Foridra”. La corsa si è svolta tra diverse tappe, con Zoccarato che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.