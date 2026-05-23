Due giorni Marchigiana fuga d' autore di Samuele Zoccarato che si aggiudica il Trofeo Foridra

Da anconatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Samuele Zoccarato ha vinto la due giorni Marchigiana, conclusa con una fuga di 140 km. Il ciclista ha attraversato le strade della regione da solo, fino a raggiungere il traguardo sotto lo striscione finale. La vittoria gli è valso il Trofeo “Foridra”. La corsa si è svolta tra diverse tappe, con Zoccarato che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.

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CASTELFIDARDO – Una fuga lunga 140 km premia il coraggio e la resistenza di Samuele Zoccarato, solitario sotto lo striscione del traguardo del G.P. Santa Rita “Trofeo Foridra”, prima gara della Due Giorni Marchigiana che domani torna in scena con il “Trofeo Cisel”. Il ciclista veneto classe 1998. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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