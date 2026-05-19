Due giorni marchigiana | Sfida agonistica di livello

Tra pochi giorni si svolgerà la 44esima edizione dei Due Giorni Marchigiana, una competizione ciclistica che si tiene nelle Marche. Sono 30 le squadre iscritte, con un totale di 176 atleti, tra i migliori under 23 ed élite. La gara si presenta come una sfida di livello, con un percorso che metterà alla prova le capacità dei partecipanti. La manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale nel panorama ciclistico regionale e nazionale.

Meno di una settimana e poi sarà Due Giorni Marchigiana, 44esima edizione. Al via 30 squadre per 176 ciclisti (il massimo) élite-under 23. Oltre 100 addetti impegnati sulle strade, tra volontari e forze dell’ordine. Il complesso lavoro organizzativo dello Sporting Club Sant’Agostino si concretizzerà sabato 23 e domenica 24 maggio nelle due classiche - il G.P. Santa Rita Trofeo Foridra e il Trofeo Cisel Città di Castelfidardo che confluiscono nella combinata Semar - inserite tra i "Grandi Eventi Sportivi della Regione", uniche corse a carattere internazionale (assieme a Capodarco) che si svolgono nella nostra regione offrendo percorsi complementari: per passistiscalatori il primo, pianeggiante e riservato a una volata di gruppo il secondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Two days in the Marche region: A high-level competitive challengeCycling: less than a week to go until the 44th edition, with thirty teams and 176 athletes taking part. Over 100 staff will be on the roads on Saturday and Sunday. sport.quotidiano.net