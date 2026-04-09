DroneArt Show | un concerto di musica e uno spettacolo di luci

A Bologna, il DroneArt Show ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori con uno spettacolo di luci e musica. Centinaia di droni illuminati si sono sollevati nel cielo al calar della notte, creando figure luminose che si sono mosse a ritmo di musica classica eseguita dal vivo. Lo spettacolo, già seguito da oltre 500.000 biglietti venduti in tutto il mondo, ha suscitato grande interesse tra il pubblico presente.

Dopo oltre 500.000 biglietti venduti in tutto il mondo, DroneArt Show illumina il cielo di Bologna. Al calar della notte, centinaia di droni illuminati decollano e disegnano figure mozzafiato nel cielo, muovendosi a tempo di musica classica eseguita dal vivo. Coreografato con precisione, questo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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