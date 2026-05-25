Drone in volo su San Petronio e chiusure in piazza Maggiore | cosa succede | FOTO

Da bolognatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un drone ha sorvolato questa mattina sopra la basilica di San Petronio, portando alla chiusura dell’area circostante. La zona intorno alla chiesa è rimasta inaccessibile dalle sette. Le autorità hanno disposto la chiusura di piazza Maggiore e delle aree limitrofe, senza specificare le ragioni ufficiali di questa misura. La presenza del drone è stata documentata attraverso fotografie.

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Drone in volo sopra San Petronio, con l’area intorno alla basilica inaccessibile dalle sette di questa mattina. Tanti tra visitatori e cittadini si sono chiesti, passando per piazza Maggiore, cosa stesse succedendo. La sicurezza, stavolta, non c’entra: si tratta di una mappatura dall’alto 3D per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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