Piazza Rossa blindata da reti anti-drone? Perché questa foto virale è un falso e cosa succede davvero il 9 maggio

Sul web sta girando un’immagine che mostra la Piazza Rossa di Mosca coperta da grandi reti metalliche, ritenute anti-drone, in vista delle celebrazioni del 9 maggio 2026. Tuttavia, questa foto si è rivelata un falso, poiché non corrisponde alla realtà dei lavori o delle strutture presenti in quella zona in vista di quell’evento. La parata del 9 maggio è una ricorrenza storicamente importante, ma in questo caso, l’immagine condivisa non rappresenta ciò che accade realmente.

Sta circolando sui social un’immagine che mostra la Piazza Rossa di Mosca ricoperta da una mastodontica struttura di reti metalliche anti-drone, installate in vista della parata del 9 maggio 2026. Sebbene sia vero che quest’anno il Cremlino abbia deciso di escludere i mezzi militari dalla cerimonia per ragioni di sicurezza, l’immagine in questione è un falso prodotto dall’intelligenza artificiale. Per chi ha fretta. Un’analisi tecnica conferma che è stata generata tramite modelli di intelligenza artificiale.. Il Ministero della Difesa russo ha confermato che il 9 maggio 2026 non sfileranno carri armati o sistemi missilistici.. La decisione è legata alla “situazione operativa” e al rischio di attacchi con droni ucraini, che hanno già colpito in profondità il territorio russo.🔗 Leggi su Open.online

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