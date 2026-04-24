San Leucio allarme su Piazza della Seta | Bus turistici e rischio crolli | FOTO

Un avvocato ha segnalato preoccupazioni riguardo alla sicurezza di Piazza della Seta a San Leucio, nel comune di Caserta, evidenziando la presenza di bus turistici e il rischio di crolli. La denuncia include una richiesta di intervento urgente per affrontare le criticità emerse nella gestione dei flussi turistici nella zona. La questione ha coinvolto l’attenzione delle autorità locali, chiamate a intervenire per tutelare la sicurezza pubblica.

Una denuncia dura, accompagnata da una richiesta di intervento immediato. È quella avanzata dall’avvocato Pasquale Napoletano, che torna a puntare i riflettori sulla gestione dei flussi turistici nella zona di San Leucio a Caserta, con particolare riferimento a Piazza della Seta.Al centro della.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Le fabbriche di seta a San Leucio: l’operaia e il libro della memoriaUn libro è stato presentato a San Leucio per celebrare la memoria operaia delle fabbriche di seta, in un evento organizzato presso il LimboStudio, ex... Trasporti, taxi e bus turistici: a Terni è allarme “caro carburanti”Sono oltre mille e duecento le imprese della mobilità professionale su stra nel territorio provinciale: l’incubo degli aumenti per un pieno di diesel... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: San Leucio del Sannio, nel week end festa con l’evento ‘Fiumi di Birra’; Eccellenza. Il San Leucio vince 3-1 contro il Guardialfiera; San Leucio 250 – Il Lavoro tra Memoria e Futuro. Dal sogno borbonico un modello per il lavoro del futuro; San Leucio, vernice sui lavatoi borbonici di piazza Bagno Cavalli: la denuncia di un residente. San Leucio 250. Il futuro del lavoro riparte dalla storia: presentato a Caserta il Summit internazionale https://ebx.sh/U4D7VQ - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv San Leucio 250. Il lavoro tra memoria e futuro a Caserta x.com