Dall’Italia alla Croazia, 23 persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione antidroga. Le autorità hanno sequestrato decine di armi e circa 80 chili di hashish. L’azione ha coinvolto diversi soggetti sospettati di gestire attività di spaccio tra le due nazioni. Le misure cautelari sono state disposte dal gip e sono state eseguite in varie località. L’indagine ha portato al fermo di sospetti legati a un traffico di droga e armi.

Sono 23 le persone arrestate in esecuzione di un’ordinanza di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Dda salernitana, per reati che vanno dall’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti a tentato omicidio, estorsioni e introduzione nello Stato italiano di armi da guerra, aggravati dal metodo mafioso, oltre all’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Dei 23 indagati, 19 sono destinatari della misura della custodia cautelare in carcere, mentre gli altri 4 di quella degli arresti domiciliari.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dall’Italia alla Croazia, 23 arresti per spaccio a Salerno: decine di armi e 80 kg di hashish

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OPERAZIONE 'WANTED': ARRESTATI TRE LATITANTI TRA CROAZIA, LUSSEMBURGO E ITALIA | 22/12/2025

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