Villaricca Giuseppe Lucarelli non ce l’ha fatta | morto il 19enne vittima di un incidente domestico

Giuseppe Lucarelli, un ragazzo di 19 anni, è deceduto ieri dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente domestico. Dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate e non ce l’ha fatta. La notizia si diffonde nel quartiere, dove era conosciuto da amici e vicini. La sua morte porta alla fine di una vicenda tragica avvenuta nella sua casa.

Non ce l'ha fatta Giuseppe Lucarelli. Il 19enne rimasto ferito in un grave incidente domestico è morto nella giornata di ieri dopo alcuni giorni di ricovero. Il ragazzo si era ferito in casa con una porta a vetro. Soccorso nella mattinata di lunedì 9 marzo, è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano. Le sue condizioni erano apparse immediatamente molto gravi: la profonda ferita al collo avrebbe infatti interessato anche la vena giugulare, determinando un quadro clinico estremamente delicato. I sanitari hanno tentato di salvargli la vita sottoponendolo a un intervento chirurgico particolarmente complesso. Nonostante gli sforzi dell'equipe medica e i giorni trascorsi in terapia intensiva, il 19enne non è riuscito a superare le gravissime lesioni.