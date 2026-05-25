Un bambino di tre anni è stato investito da un trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri. L’incidente è avvenuto in località Guzzini, provocando la morte del piccolo. La madre, che è incinta, ha accusato un malore poco dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. La dinamica dell’incidente è sotto verifica da parte delle forze dell’ordine.

Il piccolo Lorenzo Spano è morto dopo il drammatico incidente in località Guzzini. Una tragedia ha sconvolto nel pomeriggio di domenica la comunità di Nurri, nel Sarcidano. Un bambino di 3 anni, Lorenzo Spano, ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente avvenuto nelle campagne in località Guzzini. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, il piccolo sarebbe stato accidentalmente travolto da un trattore condotto dal padre Stefano durante attività agricole. L’allarme è scattato intorno alle 15.30. I soccorsi e i tentativi disperati di salvare il bambino. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, insieme all’ elisoccorso, ai vigili del fuoco e ai carabinieri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bimbo di 3 anni travolto dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri: la madre incinta accusa un malore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bambino di 3 anni morto a Nurri investito dal trattore guidato dal padre, malore per la madre: è incintaUn bambino di tre anni è morto a Nurri dopo essere stato investito da un trattore guidato dal padre.

Tragedia in campagna: bimbo viene colpito dal trattore guidato dal padre, muore poco dopoUn bambino di quattro anni è morto dopo essere stato investito dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, un piccolo paese nel sud della...

Temi più discussi: Bimbo di 3 anni muore travolto dal trattore guidato dal padre; A Mirano un bimbo di 3 chili e una massa di 30 cm estratti in un solo cesareo; Roma, urla e strattoni a bimbo autistico: due maestre a rischio processo; Portogallo, fratellini bendati nel bosco e abbandonati dalla madre: Lei è fuggita con il patrigno.

Bimbo di 3 anni muore travolto dal trattore guidato dal padre. La tragedia a Nurri, nel sud Sardegna. Inutili i soccorsi #ANSA x.com

Lorenzo Spanu, il bimbo di 3 anni morto a Nurri travolto dal trattore del papà: la mamma incinta sviene per il doloreAveva tre anni. Si chiamava Lorenzo Spanu. È morto oggi pomeriggio, domenica 24 maggio 2026, nelle campagne di Nurri, piccolo paese del Sarcidano in provincia di Cagliari. In località Guzzini, intorno ... alphabetcity.it

Bimbo di 3 anni muore travolto dal trattore guidato dal padre(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAG - Un bambino di tre anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomerigg ... msn.com