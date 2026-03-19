Nuovo record per l’industria musicale americana raggiunto nel 2025 | il merito è anche dell’album The Life Of A Showgirl di Taylor Swift

Da metropolitanmagazine.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, l’industria musicale americana ha stabilito un nuovo record, secondo i dati pubblicati dalla RIAA. Tra i protagonisti di questa crescita c’è anche l’album “The Life Of A Showgirl”, di Taylor Swift. I numeri mostrano un aumento significativo nelle vendite e negli ascolti rispetto agli anni precedenti, evidenziando un anno di particolare successo per il settore musicale negli Stati Uniti.

La RIAA (Recording Industry Association Of America) ha reso noti i dati del 2025, nei quali si evidenza un aumento dei ricavi dell’industria musicale che sono aumentati del 3%, raggiungendo un nuovo record pari a 11,54 miliardi di dollari: dietro a questo risultato ci sono album di successo come The Life Of A Showgirl di Taylor Swift. In particolare, una serie di uscite speciali in vinile del dodicesimo lavoro in studio della popstar e di vari brani e remix hanno contribuito a dare il via ad un altro anno positivo per il formato fisico. Il vinile ha registrato il suo diciannovesimo anno consecutivo di crescita, superando la soglia di 1 miliardo di dollari per la prima volta dal 1983. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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