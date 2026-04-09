Dove vedere Sinner e Berrettini | tutto lo sport in tv del 9 aprile

Il 9 aprile offre un ricco palinsesto sportivo con diverse partite e competizioni in programmazione. Tra gli eventi di calcio, ci sono le partite di Bologna contro l’Aston Villa e Crystal Palace contro la Fiorentina. In campo anche il ciclismo e il volley, oltre alle partite di tennis con Sinner e Berrettini che saranno visibili in TV. Per gli appassionati, una giornata piena di sport da seguire sui vari canali televisivi.

Oggi, giovedì 9 aprile, proseguono le emozioni del Masters 1000 di Montecarlo, con tanti azzurri in campo. Jannik Sinner, reduce dalla vittoria contro Ugo Humbert, prosegue la corsa e mira alla tripletta dopo il "Sunshine Double" in California e in Florida. Il numero 2 al mondo affronta Tomas Machac, numero 53 del ranking. Matteo Berrettini, invece, scende in campo nel singolo contro il brasiliano João Fonseca; nel doppio, al fianco di Andrea Vavassori, se la vedrà con Harri Heliövaara e Henry Patten. 11 - ATP 1000 Montecarlo, ottavi di finale: Berrettini vs. Fonseca (1º match alle 11); Machac vs. Sinner (2º match dalle 11); BerrettiniVavassori vs. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dove vedere Sinner e Berrettini: tutto lo sport in tv del 9 aprile Dove vedere Inter-Roma, Sinner in doppio e tutto lo sport in tv del 5 aprile 2026Sarà una Pasqua ricca di sport quella di oggi, domenica 5 aprile, da vedere in tv e in streaming. Dove vedere Sinner-Moutet e tutto lo sport in tv di lunedì 23 marzoOggi, lunedì 23 marzo, il torneo Masters 1000 di Miami entra nel vivo con Jannik Sinner che torna in campo per il terzo turno contro Corentin Moutet. Temi più discussi: Sinner-Humbert oggi su Sky: 2° match dalle 11; Jannik Sinner al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Dove vedere Sinner oggi in TV e streaming al Masters 1000 di Montecarlo: orario, programma e tutto quello che c’è da sapere; Dove vedere Sinner-Lehecka oggi in tv: la finale dell'ATP di Miami solo in abbonamento, scelto il canale. Dove vedere Sinner-Machac al Masters 1000 di Montecarlo in tv e streamingSinner agli ottavi di Montecarlo sfida Machac (ed è avanti 3-0 nei precedenti). Berrettini possibile protagonista due volte: dopo la lezione a Medvedev sfida Fonseca e forse gioca il doppio con Vavass ... corriere.it Sinner-Machac all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streamingDa Doha a Monte-Carlo. Due mesi dopo l'ultima volta, Jannik Sinner ritrova Tomas Machac sul suo cammino. Stavolta c'è in palio un posto nei quarti di finale del Masters 1000 del Principato. Il match è ... sport.sky.it Sinner oggi a Montecarlo: sfida Machac per un posto nei quarti. A che ora gioca e dove vedere la diretta x.com Vagnozzi show, irrompe nella telecronaca di Bertolucci ed Elena Pero: "Ecco i segreti del nuovo Sinner, come la pasta al sugo" - facebook.com facebook